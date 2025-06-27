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Путин прибыл на встречу лидеров ЕАЭС в Минске

Путин прибыл во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров ЕАЭС
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец независимости в Минске, чтобы встретиться с лидерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что у входа во Дворец российского лидера встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Чуть позже состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

26 июня самолет президента России приземлился в аэропорту Минска. Путин прибыл в Белоруссию для участия в саммите ЕАЭС и Евразийском экономическом форуме. Возле трапа президентского лайнера был выстроен почетный караул.

До этого пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила о подарке, которые в Минске подготовили для Владимира Путина. Что именно подарят главе государства, она уточнять не стала, лишь заявив, что Владимира Владимировича и других высоких гостей ждет эксклюзив.

Ранее Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина.

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