Песков оценил объективность западных СМИ в освещении слов Путина

Песков: СМИ Запада корректно поняли слова Путина со встречи, перегибы были потом

Информационные агентства, которые присутствовали на встрече президента России Владимира Путина с руководством крупнейших информагентств мира 18 июня, дословно и верно передали слова главы российского государства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Так он прокомментировал вопрос, удалось ли дословно донести слова российского лидера до мировой общественности.

Песков отметил, что информационные агентства «дают информацию закавычено», а на этапе интерпретации аналитиков начались стандартные перегибы.

«Действительно, идет прямая передача слов президента, но уже потом, на следующих итерациях обработки информации — у аналитиков и так далее, — начинаются стандартные перегибы и тенденциозное освещение», — сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что на Украине услышат заявление Путина о том, что Россия не исключает возможности «забрать» Сумы. Он напомнил, что у российской армии нет задачи забрать город Сумы, но подобная возможность не исключена.

Ранее в Польше обратили внимание на «очень уверенные» высказывания Путина на ПМЭФ.