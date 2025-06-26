В МИД Ирана рассказали о причастности США к атакам Израиля на республику

МИД: Иран может доказать, что базы США на Ближнем Востоке помогали Израилю

Власти Ирана обладают доказательствами того, что военные базы США на Ближнем Востоке сыграли определенную роль в поддержке Израиля, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи. Об этом сообщает IRIB.

По его словам, поддержка Израиля военными базами США в регионе происходила без ведома правительства стран, в которых они находятся.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США прямо сейчас находятся на дипломатическом пути переговоров с Ираном ради того, чтобы на Ближнем Востоке был устойчивый мир.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Иран назвал преступной и побежденной американскую армию.