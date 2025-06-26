В Белом доме заявили, что США находятся на пути переговоров с Ираном

США прямо сейчас находятся на дипломатическом пути переговоров с Ираном ради того, чтобы на Ближнем Востоке был устойчивый мир. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

По ее словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда, включая специального посланника американского лидера Стивена Уиткофа, продолжают оставаться на связи с иранской стороной.

«Мы надеемся на длительный и прочный мир в регионе», — добавила представитель Белого дома.

В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, перемирие будет «длиться вечно».

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок. Трамп настаивает на том, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом Иран и некоторые СМИ сообщили, что завод получил лишь частичные повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран назвал преступной и побежденной американскую армию.