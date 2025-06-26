Иран назвал преступной и побежденной американскую армию

КСИР: США в ходе агрессии против Ирана не изменили баланс сил в пользу Израиля

США после того, как присоединились к агрессии Израиля против Ирана, не смогли изменить баланс сил в конфликте в пользу израильской стороны. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

«Вступление преступной и побежденной американской армии в конфликт с целью спасения несчастных солдат сионистских (то есть израильских. — «Газета.Ru») ВС не смогло изменить баланс сил и [нивелировать] превосходящую мощь Ирана» — говорится в публикации.

В заявлении КСИР отмечается, что Тегеран «в очередной раз» дал ясно понять это Вашингтону, нанеся ответный удар по американской базе в Катаре.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи до этого заявил, что Тегеран победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. По словам верховного лидера, американская сторона вступила в войну с Ираном, поскольку осознала, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.

Ранее три иранские ракеты поразили авиабазу США «Аль-Удейд» в Катаре.