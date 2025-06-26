Раненный под Курском при ударе ВСУ китайский корреспондент выступил с заявлением

Раненый корреспондент КНР: китайские СМИ следят за происходящим под Курском

Китайский корреспондент Лу Юйгуан, который в четверг был ранен в ходе удара ВСУ, заявил, что китайские журналисты следят за событиями в Курской области. Его слова приводит ТАСС.

«Мы, китайские журналисты, хотя бы передаем, что случилось под Курском», — заявил он.

Корреспондент добавил, что западных журналистов с их репортажами о событиях в Курской области «не видно».

В четверг корреспондент китайского телеканала Phoenix, который готовил репортаж о мирных жителях в Курской области, пострадал в результате атаки беспилотника.

5 июня украинские дроны атаковали автомобиль, в котором находилась съемочная группа телеканала «Звезда», в Алешках Херсонской области.

Ранее Захарова прокомментировала удар ВСУ по китайским журналистам в Курской области.