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Съемочная группа «Звезды» попала под атаку ВСУ в Херсонской области

Дроны ВСУ дважды атаковали машину съемочной группы телеканала «Звезда» в Алешках
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Alina Smutko/Reuters

Украинские дроны атаковали автомобиль, в котором находилась съемочная группа телеканала «Звезда», в Алешках Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал телеканала.

«Вражеские дроны дважды атаковали машину со съемочной группой «Звезды» в Алешках Херсонской области. Автомобиль сгорел, ранен сопровождающий», — говорится в сообщении.

В марте украинский дрон атаковал съемочную группу донецкого телеканала в Горловке. Съемочная группа «Вести. Донецк» выполняла редакционное задание. В машине находились телеоператор, корреспондент и водитель, который увидел дрон, целящийся в автомобиль, и успел увернуться от прямого удара. Беспилотник сдетонировал рядом, осколками посекло машину.

Позже попавший под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР) корреспондент ГТРК «Донецк» Виталий Старущенко в эфире «России 24» сообщил, что ему повезло и он цел.

Ранее в МИД РФ назвали удары по журналистам признаком недоговороспособности Киева.

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