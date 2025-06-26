Сербия не будет подписывать антироссийские декларации. Об этом заявил премьер-министр республики Джуро Мацут в интервью ТАСС.

«Президент Вучич был единственным, кто не подписал антироссийский документ на саммите в Одессе. Возглавляя сербскую делегацию в Тиране, я также выступил против такой декларации», — пояснил Мацут.

Он подчеркнул, что для Сербии приоритетом остаются мир и стабильность.

Также Мацут заявил, что пока он является членом Совета национальной безопасности Сербии, поставок вооружений Украине от его страны не будет.

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее заявил, что в Москве верят заявлениям президента Сербии Александра Вучича о том, что страна не поставляет оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). До этого в СВР заявляли, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью. В ведомстве указали, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.

Ранее в Госдуме рассказали о послевкусии от поездки Вучича на Украину.