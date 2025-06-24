В СВР отреагировали на обещание Сербии не поставлять оружие ВСУ

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что в Москве верят заявлениям президента Сербии Александра Вучича о том, что страна не поставляет оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Президент Вучич выступил, сделал заявление о том, что Сербия, если не прекращает, то приостанавливает поставку оружия», — заявил он.

По его словам, российские власти верят этим заявлениям.

«Проверять будем», — добавил он.

До этого в СВР заявляли, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью. В ведомстве указали, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Сербию к ясности в вопросе поставок оружия и боеприпасов на Украину.

Ранее Вучичу предрекли выбор между Западом и Россией.