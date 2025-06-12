В Госдуме рассказали о послевкусии от поездки Вучича на Украину

Посещение президентом Сербии Александаром Вучичем саммита «Украина — Юго-Восточная Европа» в Одессе оставило горькое послевкусие для России. Об этом сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, оставила [горькое послевкусие]. Несомненно», — заявил он, отвечая на прямой вопрос журналиста.

По словам Чепы, эта поездка была необходима для сохранения отношений с Западом. Парламентарий считает, что таким образом Вучич пытался проявить «многовекторность, причем, когда вектора диаметрально противоположны».

Комментируя возможные последствия этого визита для отношений между Россией и Сербией, депутат намекнул на то, что российская сторона сделала определенные выводы.

11 июня президент балканской страны впервые с начала российской специальной военной операции (СВО) посетил Украину. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал Зеленский. Позднее Вучич отверг обвинения в предательстве России из-за своего визита в Одессу.

Ранее политолог предрек Вучичу выбор между Западом и Россией.