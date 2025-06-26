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Премьер Сербии пообещал, что Белград не будет поставлять оружие Киеву

Премьер Сербии Мацут пообещал, что поставок оружия Украине не будет
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Stringer/Reuters

Новый премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что пока он является членом Совета национальной безопасности Сербии, поставок вооружений Украине от его страны не будет. Его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что по предложению президента Сербии Александра Вучича было принято решение, согласно которому любой экспорт вооружений и военной техники, произведенных на сербских заводах, впредь будет возможен только с согласования.

«И я должен подчеркнуть: пока я являюсь членом этого совета, я не поддержу продажу оружия Украине», — отметил Мацут.

Директор российской Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин ранее заявил, что в Москве верят заявлениям президента Сербии Александра Вучича о том, что страна не поставляет оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). До этого в СВР заявляли, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью. В ведомстве указали, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину.

Ранее Вучичу предрекли выбор между Западом и Россией.

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