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Россия указала Сербии на трусливость и жажду наживы

СВР: Россия сожалеет, что Сербия перечеркивает традиции дружбы жаждой наживы
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Darko Vojinovic/AP

В Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией жаждой наживы и трусливой многовекторностью. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими вра­гами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», — сказано в заявлении СВР, в котором говорится об использовании Сербией обходных путей для экспорта военной продукции на Украину.

В СВР отметили, что производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции. В ведомстве отметили, что в руках украинских военных она будет использована против российских бойцов и мирных жителей.

По информации СВР, Сербия поставляет Украине боеприпасы для тяжелых дальнобойных систем в виде деталей для сборки, которые собираются в Чехии и Болгарии.

В конце мая российская разведка уже заявляла, что Сербия — дружественная РФ страна — снабжает Украину военной продукцией, несмотря на декларируемый нейтралитет. По информации СВР, сербские компании используют фальшивые документы, чтобы скрыть информацию о получателе и назначении груза. В ведомстве назвали подобные действия «выстрелом в спину».

Ранее Сербия прекратила продажу боеприпасов за рубеж.

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