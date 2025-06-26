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Путин назвал конфликт между Израилем и Ираном завершенным

Путин: конфликт между Израилем и Ираном будем считать в прошлом
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Иван Секретарев/РИА Новости

Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Об этом на Евразийском экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин.

«Дай бог, сейчас ситуация на Ближнем Востоке успокаивается, там конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава богу, будем считать в прошлом», — сказал он.

23 июня Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

В МИД РФ отмечали, что договор о партнерстве России и Ирана предусматривает различные формы взаимодействия, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились Военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил американский президент Дональд Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.

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