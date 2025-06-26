В МИД высказались о готовности России оказать военную помощь Ирану

Договор о партнерстве России и Ирана предусматривает различные формы взаимодействия, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Только сейчас произошла ратификация Ираном этого договора <...> только-только он вступил в силу», — заявила она.

По словам Захаровой, за более конкретной информацией о возможностях военного сотрудничества нужно обращаться в Минобороны РФ.

До этого заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что партнерство России и Ирана нерушимо и в сложившейся ситуации Тегеран действует в рамках права на самооборону. Он отметил, что Иран и Россия взаимодействуют в разных сферах.

23 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.