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Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС

Путин приехал на площадку форума ЕАЭС в Минске, где его встретил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил своего российского коллегу Владимира Путина, который приехал на площадку Евразийского экономического форума (ЕАЭС) в выставочный центр «Белэкспо» в Минске. Главы двух государств крепко обняли друг друга, сообщает ТАСС.

В торжественной обстановке белорусский лидер поприветствовал и других гостей мероприятия, в том числе президентов Казахстана, Киргизии и Кубы Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова и Мигеля Диас-Канеля, а также премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

26 июня Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается. При этом он отметил, что есть «какие-то шероховатости». Представитель Кремля назвал их «вполне естественным процессом».

Ранее Лукашенко упрекнул страны СНГ в эгоизме по отношению к России.

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