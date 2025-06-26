В Госдуме оценили шансы на встречу Путина с Зеленским

Депутат Чепа: встреча Путина и Зеленского в ближайшее время вряд ли возможна

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не встретятся в ближайшее время. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передает «Лента.ру».

«Я думаю, что встреча лидеров России и Украины в ближайшее время вряд ли возможна, потому что пока не проработаны детали, договоренности, пока нет сближений по меморандумам, вряд ли целесообразно проводить какие-то встречи», — сказал он.

Путин на встрече с мировыми СМИ в рамках ПМЭФ заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на условиях, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с диалогом, отметив, что промедление может ухудшить положение Украины. Переговоры, по его словам, возможны после 22 июня.

Говоря о возможности личной встречи с президентом Украины, Путин отметил, что вопрос в «легитимности» украинской власти, и что он готов встретиться «даже с Зеленским, вопрос — кто будет подписывать документы». Он подчеркнул, что стороны должны быть уполномочены принимать решения, поэтому важно, кто именно будет партнером России за столом переговоров.

Ранее Песков назвал условие для встречи Путина с Трампом и Зеленским.