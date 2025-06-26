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В МАГАТЭ заявили, что знают о законопроекте Ирана о прекращении сотрудничества

Reuters: МАГАТЭ не получало уведомлений от Ирана о прекращении сотрудничества
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Lisa Leutner/AP

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не получило от Ирана официального уведомления о законопроекте, касающемся прекращения сотрудничества. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы знаем про эти сообщения (о подготовке в Иране закона о приостановке сотрудничества. — «Газета.Ru»). По состоянию на данный момент МАГАТЭ не получало официального уведомления от Ирана по этому вопросу», — заявили представители агентства.

25 июня законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ одобрил парламент Ирана. В документе указано, что установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ приостанавливаются, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

В тот же день глава МАГАТЭ Гросси выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране, отметив, что их проведение будет опасным, поскольку на объектах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Как рассказал заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов, МАГАТЭ не признало, что Ирану после ударов США и Израиля необходима защита ядерных объектов и материалов. Агентство требует доступ для своих инспекторов к объектам, не осудив атаки на Иран, поэтому позицию Тегерана можно понять, указал Устинов.

Ранее глава МАГАТЭ напомнил, по какой причине агентство присутствует в Иране.

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