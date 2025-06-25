Парламент Ирана одобрил приостановку сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановлении сотрудничества с наблюдательным органом ООН по ядерной программе. Об этом сообщило агентство Nournews, передает Reuters.

Ранее Комитет по национальной безопасности парламента страны одобрил общие принципы законопроекта.

Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ будут приостановлены до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на доклад разведывательного управления минобороны США сообщил, что американские удары по иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики.

По его информации, во время атаки были повреждены надземные строения и энергетическая инфраструктура на всех объектах в Фордо, Натанзе и Исфахане, при этом ядерный материал и оборудование, включая запасы обогащенного урана и центрифуги, в целом уцелели.

Ранее политолог оценил прочность перемирия между Израилем и Ираном.