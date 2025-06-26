Глава МАГАТЭ напомнил, по какой причине агентство присутствует в Иране

Гросси напомнил, что присутствие МАГАТЭ в Иране не является жестом доброй воли

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что присутствие инспекторов организации в Иране является международной обязанностью, а не «жестом доброй воли». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на радиостанцию RFI.

«Присутствие агентства в Иране — это не какой-то щедрый жест, это международная ответственность. Иран — участник Договора о нераспространении ядерного оружия и должен иметь систему инспекций», — заявил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, в результате атак Израиля и США был нанесен значительный физический ущерб трем иранским ядерным объектам: в Натанзе, Исфахане и Фордо. Однако говорить о том, что они «полностью уничтожены», преждевременно, указал Гросси.

Глава агентства напомнил, что в Иране существуют и «другие ядерные объекты», которые не пострадали от ударов. Однако в текущих условиях Тегерану будет намного сложнее продолжать работу в прежнем темпе, указал глава МАГАТЭ.

25 июня законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ одобрил парламент Ирана. Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ приостанавливаются, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

В тот же день Гросси выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране, отметив, что их проведение будет опасным, поскольку на объектах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана.