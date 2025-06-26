На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ напомнил, по какой причине агентство присутствует в Иране

Гросси напомнил, что присутствие МАГАТЭ в Иране не является жестом доброй воли

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что присутствие инспекторов организации в Иране является международной обязанностью, а не «жестом доброй воли». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на радиостанцию RFI.

«Присутствие агентства в Иране — это не какой-то щедрый жест, это международная ответственность. Иран — участник Договора о нераспространении ядерного оружия и должен иметь систему инспекций», — заявил Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, в результате атак Израиля и США был нанесен значительный физический ущерб трем иранским ядерным объектам: в Натанзе, Исфахане и Фордо. Однако говорить о том, что они «полностью уничтожены», преждевременно, указал Гросси.

Глава агентства напомнил, что в Иране существуют и «другие ядерные объекты», которые не пострадали от ударов. Однако в текущих условиях Тегерану будет намного сложнее продолжать работу в прежнем темпе, указал глава МАГАТЭ.

25 июня законопроект о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ одобрил парламент Ирана. Согласно документу, установка камер наблюдения, разрешение инспекций и представление отчетов в МАГАТЭ приостанавливаются, пока не будет гарантирована безопасность ядерных объектов.

В тот же день Гросси выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране, отметив, что их проведение будет опасным, поскольку на объектах могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Ранее Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами