В России заявили, что МАГАТЭ не признало, что Ирану нужна защита ядерных объектов

Устинов: МАГАТЭ не признало, что Ирану после атак нужна защита ядерных объектов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не признало, что Ирану после ударов Соединенных Штатов и Израиля необходима защита ядерных объектов и материалов. Об этом РИА Новости заявил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

Он отметил, что МАГАТЭ требует доступа своих инспекторов к объектам, не осудив атаки на Иран, поэтому позицию Тегерана можно понять.

«МАГАТЭ публично не признало, что Иран оказался в ситуации, требующей мер по обеспечению безопасности. Агентство продолжает настаивать на доступе своих инспекторов, не сопровождая это осуждением атак Израиля и США», — отметил Устинов.

До этого Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее гендиректор МАГАТЭ выступил за скорейшее возобновление инспекций в Иране.