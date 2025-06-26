Политолог назвал истинных победителей в конфликте на Ближнем Востоке

Политолог Перенджиев: победу в конфликте Израиля, Ирана и США одержали все

Победу в конфликте на Ближнем Востоке одержали все стороны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев.

26 июня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика одержала победу над Израилем по итогам 12-дневного конфликта.

Перенджиев отметил, что ни одна из сторон ничего не захватила в ходе этого конфликта, борьба шла исключительно с помощью высокотехнологичных средств, прямого соприкосновения не было, если не считать диверсий.

По словам аналитика, если говорить о политических результатах ближневосточного конфликта, в нем одержали победу все стороны, что является достаточно неплохим результатом.

Израиль победил, потому что в стране сохранилась прежняя власть. Также израильская армия нанесла определенный ущерб Ирану. Исламскую Республику можно назвать победителем, потому что и там не сменилась власть, ядерная программа не была уничтожена, считает политолог (в Вашингтоне утверждают о полном уничтожении программы — прим. ред.).

США победили в конфликте, потому что без переговоров, как они заявляют, смогли уничтожить ядерную программу Ирана, заключил Перенджиев.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Иран обвинил Израиль в использовании опасных боеприпасов при ударах по объектам.