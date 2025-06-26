Власти Ирана заявили о победе над Израилем

Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил о победе над Израилем по итогам конфликта

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика одержала победу над Израилем по итогам 12-дневного конфликта. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я поздравляю (иранский народ – ред.) с победой над израильским режимом», — говорится в посте.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Иран обвинил Израиль в использовании опасных боеприпасов при ударах по объектам.