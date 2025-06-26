Иран обвинил Израиль в использовании опасных боеприпасов при ударах по объектам

Fars: Израиль мог применять боеприпасы с обедненным ураном при ударах по Ирану

Существует вероятность того, что Израиль мог применить боеприпасы с обедненным ураном при ударах по важным объектам на территории Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По словам источника агентства, предварительная проверка в местах попаданий боеприпасов показала следы наличия урана. Тем не менее это еще не окончательные выводы, проводится дополнительное расследование.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее в России заявили о готовности стать посредником в урегулировании конфликта Ирана и Израиля.