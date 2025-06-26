Верховный лидер Ирана заявил о победе Тегерана над США

Али Хаменеи: Иран считает, что победил в противостоянии с США

Иран считает, что победил в противостоянии с США после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение нанести удары по ядерным объектам республики. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, говорится в его Telegram-канале.

«Второе поздравление связано с победой нашего любимого Ирана над американским режимом», — сказал иранский лидер.

Он считает, что США вступили в войну с Ираном, поскольку осознали, что Израиль обречен «на полное уничтожение» в случае продолжения конфликта с Тегераном.

26 июня Али Хаменеи также заявил, что Иран одержал победу над Израилем по итогам 12-дневного конфликта и поздравил с этим событием народ Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Иран обвинил Израиль в использовании опасных боеприпасов при ударах по объектам.