В Армении задержали 15 человек в рамках дела о захвате власти

В Армении в рамках уголовного дела по фактам терроризма и подготовки к захвату власти сотрудники Следственного комитета (СК) и правоохранительных органов республики задержали 15 человек. Об этом сообщается на сайте СК Армении.

Отмечается, что в ходе новых обысков в домах подозреваемых силовики нашли большое количество легковоспламеняющихся предметов, предназначенных для повреждения проводов электроснабжения и интернет-связи на улице.

Накануне сообщалось, что на основании ходатайства СК прокурор вынес постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 лиц. В настоящее время задержаны 15 человек.

Утром 25 июня стало известно, что СК Армении обвинил лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Позднее Галстаняна задержали.

Ранее в Кремле назвали внутренним делом Армении задержания священников и оппозиционеров.