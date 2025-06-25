В Армении задержали 14 человек в рамках дела о захвате власти

СК Армении: задержаны 14 лиц по делу о госперевороте, прошло более 90 обысков

В Армении в рамках уголовного дела по фактам терроризма и подготовки к захвату власти сотрудники следственного комитета (СК) и правоохранительных органов республики провели более 90 обысков и задержали 14 человек. Об этом сообщается на сайте СК Армении.

Отмечается, что в ходе обысков силовики нашли предметы и документы, имеющие отношение к указанным преступлениям, в том числе огнестрельное оружие и боеприпасы, планы действий, списки завербованных лиц, беспилотники, хронологии противоправных действий, которые должна была осуществить преступная группа, и т. д.

На основании ходатайства СК прокурор вынес постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 16 лиц, которые были удовлетворены. В настоящий момент задержаны 14 человек, говорится в сообщении.

Утром 25 июня стало известно, что СК Армении обвинил лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Позднее Галстаняна задержали.

Ранее в Кремле назвали внутренним делом Армении задержания священников и оппозиционеров.