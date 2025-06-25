В Армении задержали священников, выступающих против политики Пашиняна

Силовики в Армении задержали архиепископа Галстаняна и других оппозиционеров

Силовики в Армении задержали еще несколько представителей оппозиции, в том числе лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что люди в масках вывели священнослужителя из его резиденции, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Помимо Галстаняна также задержаны священнослужители Грайр и Мовсес, а также член Верховного органа АРФД Армении Игорь Саркисян.

25 июня следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения, а также в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении Галстаняна, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

24 июня Пашинян, ссылаясь на публикацию онлайн-ресурса civic.am, заявил о существовании некоего плана оппозиции по смене власти в стране. Оппозиционеры утверждение политика высмеяли, а сам опубликованный «план» назвали фейком.

Ранее в армянской диаспоре США назвали Пашиняна диктатором.