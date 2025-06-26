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В Словакии отказались голосовать за новый пакет антироссийских санкций ЕС

Фицо: Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против России
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Darko Vojinovic/AP

Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ на заседании 27 июня. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, пишет РИА Новости.

«Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций», — сказал Фицо перед отъездом на саммит Евросоюза в Брюсселе.

Он считает, что этот вопрос необходимо отложить, пока не решится ситуация возможной остановки поставок российских энергоносителей и энергосырья в ЕС.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что основным компонентом 18-го пакета санкций против России станут меры в сфере энергетики. Она заявила, что в первую очередь ограничения коснутся потолка цен на нефть.

Также известно, что Еврокомиссия (ЕК) хочет добиться полного запрета поставок российского газа и использовать положения торгового права, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии на такого рода ограничения против РФ.

Словакия не раз выступила против нового пакета санкций Евросоюза в отношении России из-за страха полностью лишиться поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ без наличия альтернативы. Вето Словакии может остановить принятие пакета, поскольку для этого требуется согласие всех 27 стран Европейского союза.

Власти Венгрии также выступают против принятия 18-го пакета антироссийских санкций.

Ранее эксперт оценил возможность принятия плана ЕК по отказу от энергоносителей из РФ.

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