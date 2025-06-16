ЕС нашел способ обойти вето Венгрии и Словакии на запрет импорта российского газа

Еврокомиссия (ЕК) хочет добиться полного запрета поставок российского газа и использовать положения торгового права, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии на такого рода ограничения против РФ. Об этом сообщило издание The Financial Times (FT) со ссылкой на проект предложений.

«Еврокомиссия намерена предложить, чтобы ЕС, основываясь на торговом праве, запретил все новые газовые контракты с Россией», — говорится в публикации.

Таким образом, ЕК задействует торговое право Евросоюза и сможет не принимать санкции в отношении российского газа, которые требуют одобрения всех стран — членов ЕС. Издание уточнило, что европейское торговое право позволяет принимать решения большинством голосов.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что европейские чиновники и представители бизнеса рассматривают вариант запрета трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России по действующим контрактам путем установления нулевой квоты. Агентство отметило, что это якобы позволит компаниям ЕС ссылаться на форс-мажор для расторжения контрактов с российскими поставщиками без уплаты штрафов.

Ранее в ФРГ раскрыли сроки принятия 18-го пакета санкций против РФ.