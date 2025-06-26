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Уиткофф связал перспективы мира на Украине с деэскалацией на Ближнем Востоке

Уиткофф: США надеются, что ситуация в Иране поможет решить конфликт на Украине
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Kent Nishimura

Американская сторона надеется, что деэскалация на Ближнем Востоке поспособствует урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

«Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: «Мы также хотим стать частью мирного процесса». Надеемся, что это приведет к очень хорошим событиям в урегулировании [конфликта] между Россией и Украиной», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп на брифинге по итогам саммита НАТО выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине.

В ходе комментария по итогам саммита НАТО Трамп отметил, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, упомянув «проблемы» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Президент США также отметил, что общение с российским лидером Владимиром Путиным якобы тоже было «сложнее», чем он рассчитывал.

Ранее Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным.

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