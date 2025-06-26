Политик Нимайер: Мерц мог бы позвонить Путину и обсудить Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним ситуацию на Украине. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

Политик считает, что Мерц ведет себя не как «классический политик», а как «менеджер в компании».

Нимайер назвал Мерца прагматиком. По его словам, если канцлер будет прагматичен в разговоре с российским лидером, возможно, они придут к согласию относительно завершения украинского конфликта.

24 июня Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что не видит иного пути к миру на Украине, кроме как усиления давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин якобы понимает только язык силы.

На следующий день в ходе брифинга после саммита НАТО в Гааге Мерц призвал президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию.

Ране немецкий политик призвал Мерца позвонить Путину.