На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии оценили шансы на переговоры Мерца и Путина

Политик Нимайер: Мерц мог бы позвонить Путину и обсудить Украину
close
Гавриил Григоров/РИА Новости/Annegret Hilse/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним ситуацию на Украине. Об этом заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

Политик считает, что Мерц ведет себя не как «классический политик», а как «менеджер в компании».

Нимайер назвал Мерца прагматиком. По его словам, если канцлер будет прагматичен в разговоре с российским лидером, возможно, они придут к согласию относительно завершения украинского конфликта.

24 июня Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что не видит иного пути к миру на Украине, кроме как усиления давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин якобы понимает только язык силы.

На следующий день в ходе брифинга после саммита НАТО в Гааге Мерц призвал президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на Россию.

Ране немецкий политик призвал Мерца позвонить Путину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами