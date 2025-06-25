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Мерц призвал Трампа ввести новые санкции против России

Мерц призвал США принять участие в санкциях и усилить давление против России
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Fabrizio Bensch/Reuters

Для решения конфликта на Украине необходимо усилить экономическое давление на Россию. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе брифинга после саммита НАТО в Гааге, передает РИА Новости.

»Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях», — заявил он.

По словам Мерца, в ближайшие дни пройдет заседание сената США по законопроекту об антироссийских санкциях. Он добавил, что в ходе саммита лично встретился с президентом США Дональдом Трампом и попросил его одобрить новые ограничения против РФ.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конгресс США изучит тему ужесточения санкций против России после принятия законопроекта президента Дональда Трампа о налогах.

При этом он также говорил, что в случае введения Вашингтоном новых антироссийских санкций американская администрация утратит способность вести диалог с Москвой.

Ранее Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ по российским аэродромам.

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