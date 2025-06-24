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Мерц сделал резкое заявление о Путине

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что Путин понимает только язык силы
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что не видит иного пути к миру на Украине, кроме как усиления давления на Россию, поскольку президент Владимир Путин якобы понимает только язык силы. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

По его словам, для подлинного и длительного мира нужно желание всех сторон. При этом, по его словам, сейчас такой ситуации не наблюдается.

«Путин понимает только язык силы. И потому сейчас миротворчество требует от нас использования такого языка», — заявил Мерц.

Он также подчеркнул, что именно поэтому ЕС подготовил 18-й пакет санкций против России.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что считает «совершенно неприемлемой» политику президента России Владимира Путина.

Ранее в Германии отреагировали на готовность Путина говорить с Мерцем.

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