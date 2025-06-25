Рубио заявил, что США изучат возможность ужесточить санкции против России

Politico: Рубио заявил, что США изучат тему ужесточения санкций против России

Конгресс США изучит тему ужесточения санкций против России после принятия законопроекта президента Дональда Трампа о налогах. Об этом, как сообщает газета Politico, заявил госсекретарь США Марко Рубио союзникам Вашингтона по НАТО.

При этом Рубио также говорил, что в случае введения Вашингтоном новых антироссийских санкций американская администрация утратит способность вести диалог с Москвой.

Он отметил, что введение санкций приведет к полному прекращению дальнейших двусторонних переговоров по этому вопросу.

Трамп на этом фоне снова заявил, что хотел бы заключить с Россией сделку, касающуюся прекращения военного конфликта на Украине.

Ранее глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня.