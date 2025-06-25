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В США рассказали о возможных последствиях новых антироссийских санкций

Рубио: диалог с РФ прервется после введения США новых антироссийских санкций
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Annabelle Gordon/Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в случае введения Вашингтоном новых антироссийских санкций американская администрация утратит способность вести диалог с Москвой. Об этом он рассказал в интервью газете Politico.

«Если мы сделаем то, чего все от нас хотят, а именно надавим на них еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность говорить с ними о прекращении огня», — сказал он.

Он отметил, что введение санкций приведет к полному прекращению дальнейших двусторонних переговоров по этому вопросу.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп выберет правильные «время и место» для введения новых экономических мер. Госсекретарь добавил, что в настоящий момент администрация работает с Конгрессом над «гибкой» стратегией для американского лидера.

До этого Трамп снова заявил, что хотел бы заключить с Россией сделку, касающуюся прекращения военного конфликта на Украине.

Ранее Трамп обсудил с Путиным атаку ВСУ по российским аэродромам.

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