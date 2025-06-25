На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп анонсировал переговоры США и Ирана

Трамп: переговоры США и Ирана пройдут на следующей неделе
close
Leah Millis/Reuters

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что переговоры между представителями США и Ирана пройдут на следующей неделе. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами после саммита НАТО в Гааге, пишет РИА Новости.

«Мы будем разговаривать с Ираном на следующей неделе», — сказал лидер США.

По его словам, по итогам этой встречи может быть подписано соглашение, однако добавил, что для него это «не является необходимостью».

Кроме того, Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил журналистам, что намерен обсудить с главой российского государства Украину, но не уточнил, когда именно хочет созвониться с Путиным.

25 июня на полях саммита НАТО Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их разговор продлился около 50 минут. Украинский лидер заявил, что успел обсудить с главой Белого дома важные вопросы, в частности, о том, как добиться «прекращения огня и подлинного мира».

Ранее Трамп пригрозил Ирану новым ударом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами