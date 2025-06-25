Трамп анонсировал переговоры США и Ирана

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что переговоры между представителями США и Ирана пройдут на следующей неделе. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами после саммита НАТО в Гааге, пишет РИА Новости.

«Мы будем разговаривать с Ираном на следующей неделе», — сказал лидер США.

По его словам, по итогам этой встречи может быть подписано соглашение, однако добавил, что для него это «не является необходимостью».

Кроме того, Трамп анонсировал еще один телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил журналистам, что намерен обсудить с главой российского государства Украину, но не уточнил, когда именно хочет созвониться с Путиным.

25 июня на полях саммита НАТО Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Их разговор продлился около 50 минут. Украинский лидер заявил, что успел обсудить с главой Белого дома важные вопросы, в частности, о том, как добиться «прекращения огня и подлинного мира».

Ранее Трамп пригрозил Ирану новым ударом.