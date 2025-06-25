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Трамп ответил на просьбу Зеленского о поставке Украине комплексов Patriot

Трамп: США рассмотрят возможность поставки Украине комплексов Patriot
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Mindaugas Kulbis/AP Photo

США рассмотрят возможность поставки Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции после саммита НАТО в Гааге, пишет РИА Новости.

«Они [украинцы] действительно хотят получить ракеты-перехватчики, как их называют — комплексы Patriot. Мы посмотрим, сможем ли предоставить им часть из них», — сказал глава Белого дома.

21 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина запросила у США пакет оружия с ЗРК Patriot. Он отметил, что между министром экономики Украины Юлией Свириденко и главой американского минфина Скоттом Бессентом «построен очень хороший диалог». Украинский политик добавил, что чиновники встретились в Канаде, где Бессенту была передана просьба о новом пакете оружия. Зеленский уточнил, что Украина ждет фидбек на этот счет.

12 июня глава минобороны ФРГ Борис Писториус при Зеленском заявил, что Германия не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus.

Несмотря на это, Берлин собирается отправить для нужд ВСУ новый пакет военной помощи в размере €1,9 млрд, а также в течение трех лет будет поставлять системы противоракетной обороны Iris-T.

Ранее Зеленский заявил, что США отправили тысячи обещанных ВСУ ракет на Ближний Восток.

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