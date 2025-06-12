«Мой ответ — нет»: Писториус при Зеленском отказал Киеву в поставках Taurus

Глава МО ФРГ Борис Писториус при президенте Украины Владимире Зеленском заявил, что Германия не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus. Несмотря на это, Берлин собирается отправить ВСУ новый пакет военной помощи в размере €1,9 млрд, а также планирует в течение трех лет поставлять системы ПВО Iris-T. Вопрос о поставках ракет вновь стал актуальным после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы снятии ограничений на дальность оружия для Украины. В России неоднократно выступали против подобных поставок, называя их опасными.

Германия не будет передавать Украине свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Заявление он сделал на пресс-конференции в Киеве — в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

«Мой ответ — нет», — ответил Писториус на вопрос, рассматривает ли Берлин возможность передачи Киеву Taurus.

После ответа он улыбнулся. Зеленский же, напротив, остался серьезным. Сам он не стал отвечать на вопрос о Taurus, сразу передав слово германскому министру.

Несмотря на отказ в поставке ракет, Германия продолжит поддержку Украины: по словам Пистоуриуса, власти страны рассматривают возможность отправки Киеву нового пакета военной помощи в размере €1,9 млрд. Это решение пока что полностью не согласовано, однако средства могут передать «в ближайшие недели и месяцы». Если это произойдет, то общая с начала 2025 года Германия передаст Украине около €9 млрд.

Кроме того, сторонам удалось договориться о поставках Киеву немецких систем ПВО Iris-T на ближайшие три года, сообщил украинский лидер. «Это не значит, что столько лет будет война — мы хотим, чтобы война закончилась, но все равно Украину, нашу землю, спокойствие наших людей надо защищать качественными системами ПВО», — пояснил Зеленский.

При этом украинское издание «Страна.ua» усомнилось в эффективности германских систем: по его оценке, эффективно сбивать баллистические ракеты способны только американские комплексы ПВО Patriot, однако на данный момент неясно, передадут ли США или третьи страны это оружие Украине.

«Паралич, изуродовавший правительство»: почему Мерц не может дать Украине Taurus? Германия не поставит Украине ракеты Taurus, потому что соответствующее решение канцлера страны Фридриха Мерца... 31 мая 19:07

Визит Писториуса в Киев

Писториус приехал в Киев для встречи с Зеленским, чтобы обсудить поставки Киеву новых вооружений. Он также хочет узнать о ситуации в стране, сообщило немецкое издание Tagesschau. О визите заранее не объявляли.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы она могла защитить себя и занять позицию, когда Россия будет готова к серьезным переговорам», — сказал Писториус журналистам перед поездкой.

В мае газета Der Tagesspiegel выяснила, что администрация нового канцлера Германии Фридриха Мерца больше не будет публично оглашать содержимое пакетов военной помощи для Украины, чтобы лишить российскую сторону военного преимущества.

Поставки Taurus: позиция Германии

Прошлый канцлер Германии Олаф Шольц не раз публично обозначал, что выступает против передачи Taurus Украине. Он опасался, что подобные поставки могут привести к эскалации конфликта.

«[Ракеты] Taurus имеют дальнобойность 500 км, и при неправильном использовании могут поразить конкретную цель где-то в Москве», — сказал Шольц журналистам в феврале 2024 года.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Новый же глава федерального правительства Германии Фридрих Мерц, наоборот, выражал готовность пойти на такой шаг, но только после согласования с европейскими партнерами. В мае 2025-го он объявил, что ограничений дальнобойности оружия, которое западные союзники поставляют Украине, «больше не существует» — это вызвало новый виток дискуссий вокруг возможной поставки Taurus.

Однако заявление Мерца сразу опроверг вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль, заявивший, что «нет новой договоренности, которая бы выходила за рамки того, что делало предыдущее правительство». Британская газета The Guardian писала, что именно Клингбайль мог заблокировать решение канцлера о передаче ракет Киеву.

Россия против

В течение всего конфликта российские власти не раз обозначали, что выступают против передаче Украине дальнобойных ракет. Заявления Мерца о предполагаемом «снятии ограничений» на дальнобойность передаваемого Киеву оружия в Кремле назвали «опасными». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это «идет вразрез с российскими устремлениями на выход на политическое урегулирование».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в письме председателю бундестага Юлии Клекнер и лидерам пяти политических партий заявил, что поставка ракет «вновь толкнет Германию и немецкий народ на один вооруженный конфликт с Россией».

«Правительство Германии всерьез рассуждает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет Taurus Киеву, прекрасно понимая, что киевский режим не обладает необходимыми компетенциями для их применения. По факту этим будут заниматься специалисты Бундесвера. То есть, немецкие ракеты будут бить по России, и делать это будут немецкие офицеры», — отметил депутат.