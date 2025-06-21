Украина попросила у США пакет оружия с Patriot

Зеленский сообщил, что Украина запросила у США пакет оружия с Patriot

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина запросила у США пакет оружия с ЗРК (зенитным ракетным комплексом) Patriot, передает «РБК-Украина».

Лидер отметил, что у республики «построен очень хороший диалог» между министром экономики Юлией Свириденко и главой американского минфина Скоттом Бессентом. Политик добавил, что чиновники встретились в Канаде и обсуждали соглашение по минералам.

«Передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбек», — сказал глава государства.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

На прошлой неделе глава миноборны ФРГ Борис Писториус при Зеленском заявил, что Германия не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus. Несмотря на это, Берлин собирается отправить ВСУ новый пакет военной помощи в размере €1,9 млрд, а также планирует в течение трех лет поставлять системы противоракетной обороны Iris-T. Вопрос о поставках ракет вновь стал актуальным после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы снятии ограничений на дальность оружия для Украины. В России неоднократно выступали против подобных поставок, называя их опасными.

Ранее Зеленский заявил, что США отправили тысячи обещанных ВСУ ракет на Ближний Восток.