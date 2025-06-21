На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина попросила у США пакет оружия с Patriot

Зеленский сообщил, что Украина запросила у США пакет оружия с Patriot
close
Jacquelyn Martin/AP

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина запросила у США пакет оружия с ЗРК (зенитным ракетным комплексом) Patriot, передает «РБК-Украина».

Лидер отметил, что у республики «построен очень хороший диалог» между министром экономики Юлией Свириденко и главой американского минфина Скоттом Бессентом. Политик добавил, что чиновники встретились в Канаде и обсуждали соглашение по минералам.

«Передали Бессенту именно тот пакет оружия, которое нам нужно. Будем ждать фидбек», — сказал глава государства.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

На прошлой неделе глава миноборны ФРГ Борис Писториус при Зеленском заявил, что Германия не рассматривает возможность передачи Киеву ракет Taurus. Несмотря на это, Берлин собирается отправить ВСУ новый пакет военной помощи в размере €1,9 млрд, а также планирует в течение трех лет поставлять системы противоракетной обороны Iris-T. Вопрос о поставках ракет вновь стал актуальным после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы снятии ограничений на дальность оружия для Украины. В России неоднократно выступали против подобных поставок, называя их опасными.

Ранее Зеленский заявил, что США отправили тысячи обещанных ВСУ ракет на Ближний Восток.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами