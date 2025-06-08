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Зеленский заявил, что США отправили тысячи обещанных ВСУ ракет на Ближний Восток

Зеленский: США передали на Ближний Восток предназначенные Украине 20 тыс. ракет

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что США передали 20 тыс. ракет на Ближний Восток, хотя администрация экс-президента Джо Байдена была намерена поставить их республике.

По словам политика, Киев рассчитывал на эти ракеты, которые «критически важны» для борьбы с беспилотниками типа Shahed, ежедневно атакующими инфраструктуру страны. Зеленский отметил, что украинские власти договаривались по поводу поставки этих ракет с прошлым главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Сегодня утром министр обороны сообщил мне, что Соединенные Штаты перебросили их на Ближний Восток», — сказал глава государства.

Он добавил, что Украина все равно найдет необходимые инструменты для уничтожения вражеских беспилотников.

В начале недели Зеленский на саммите Бухарестской девятки заявил, что Украина может покрыть до 40% своих потребностей в вооружении за счет внутреннего производства. Но для этого нужно стабильное финансирование. Политик сообщил, что республика срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, особенно зенитных комплексах Patriot и ракетах. При этом, по его мнению, европейское и американское вооружение лучше, чем российское.

Ранее Зеленский дал Мерцу обещание по Taurus.

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