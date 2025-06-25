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Зеленский рассказал, как прошел его разговор с Трампом

Зеленский заявил, что провел содержательную встречу с Трампом
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Гааге была «продолжительной и содержательной».

«Охватили все действительно важные вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — написал он.

По его словам, главы государств говорили о том, как добиться «прекращения огня и подлинного мира».

Встреча Зеленского и Трампа длилась примерно 50 минут.

До этого Трамп в эфире телеканала Sky News назвал Зеленского «хорошим парнем».

Также Трамп рассказал, что много общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский президент уточнил, что Путин был очень мил и «очень хорошо помогал в Иране». Он добавил, что прогресс в разрешении конфликта на Украине «сделан».

Ранее Трамп заявил, что нужно «что-то делать» с Украиной.

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