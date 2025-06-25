Трамп пригрозил Ирану новым ударом

Трамп: США снова ударят по Ирану при попытке восстановить ядерную программу

США снова ударят по Ирану, если он решит восстановить ядерную программу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами на саммите НАТО в Гааге, передает ТАСС.

«Конечно, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп добавил, что беспокоиться об этом уже будет не он, так как ядерная программа Ирана «исчезла на долгие годы, и ее будет очень сложно восстановить, потому что все разрушено».

В ночь на 22 июня президент США сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Трампа о полном уничтожении ядерных объектов Ирана.