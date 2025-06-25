Трамп пригрозил Ирану новым ударом

США снова ударят по Ирану, если он решит восстановить ядерную программу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами на саммите НАТО в Гааге, передает ТАСС.
«Конечно, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп добавил, что беспокоиться об этом уже будет не он, так как ядерная программа Ирана «исчезла на долгие годы, и ее будет очень сложно восстановить, потому что все разрушено».
В ночь на 22 июня президент США сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.
Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.
Ранее в Кремле прокомментировали заявления Трампа о полном уничтожении ядерных объектов Ирана.