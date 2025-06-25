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Трамп пригрозил Ирану новым ударом

Трамп: США снова ударят по Ирану при попытке восстановить ядерную программу
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Leah Millis/Reuters

США снова ударят по Ирану, если он решит восстановить ядерную программу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами на саммите НАТО в Гааге, передает ТАСС.

«Конечно, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп добавил, что беспокоиться об этом уже будет не он, так как ядерная программа Ирана «исчезла на долгие годы, и ее будет очень сложно восстановить, потому что все разрушено».

В ночь на 22 июня президент США сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, они были «целиком и полностью уничтожены». При этом Тегеран отрицает это.

Спустя два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Трампа о полном уничтожении ядерных объектов Ирана.

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