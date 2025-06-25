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Трамп заявил о планах созвониться с Путиным

Трамп заявил, что планирует поговорить по телефону с Путиным
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AP, Александр Казаков/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я поговорю с Путиным», — сказал он на пресс-конференции в Гааге, где проходит саммит НАТО.

Американский лидер не уточнил, когда может состояться такой разговор.

Трамп хотел бы заключить с Россией сделку, касающуюся прекращения военного конфликта на Украине. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета перед вылетом в Гаагу на саммит НАТО. Таким образом американский лидер ответил на вопрос, согласится ли он с упоминанием «агрессивных действий России» в итоговой декларации встречи руководителей альянса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 июня Трамп заявил, что созвонился с Путиным, разговор двух лидеров длился 1 час 15 минут. Глава Белого дома также сообщил, что беседа с президентом России была позитивной, но «не той, что приведет к немедленному миру».

Ранее Трамп удалил и перезалил публикацию о беседе с Путиным.

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