Аналитик Кошкович: в следующий раз Зеленский появится в костюме уже перед судом

После саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский наденет официальный костюм уже перед судом. Такое мнение выразил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х.

«Мелкий нытик нашел пиджак. В следующий раз он, может, даже наденет полный костюм. Хотя, это он, возможно, сделает перед судом», — написал эксперт.

Зеленский впервые за три года надел на саммит НАТО классический костюм. При этом на фотографиях с мероприятия заметно, что вместо классического пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

Финский фотограф и журналист Сами Саллинен считает, что Зеленский решил надеть на саммит НАТО костюм, чтобы в очередной раз не быть униженным Трампом.

До этого британский политик Джордж Гэллоуэй посмеялся над Зеленским, который встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке. На встречу с монархом лидер Украины пришел в черном костюме и туфлях, но без галстука. Это стало первым за три года появлением Зеленского в костюме на официальном мероприятии.

Ранее Медведев назвал президента Украины «зеленым кишечным глистом».