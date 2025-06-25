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Британский политик усомнился в порядочности Зеленского после встречи с Карлом III

Политик Гэллоуэй призвал Карла III пересчитать ложки после встречи с Зеленским
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Ints Kalnins/Reuters

Британский политик Джордж Гэллоуэй в социальной сети X посмеялся над президентом Украины Владимиром Зеленским, который встретился с королем Карлом III в Виндзорском замке.

«Надеюсь, что вы пересчитали ложки», — написал он.

23 июня Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером и Карлом III. На встречу с монархом лидер Украины пришел в черном костюме и туфлях, но без галстука. Таким образом, он впервые за три года надел костюм на официальную встречу.

По словам пресс-секретаря главы украинского государства Сергея Никифорова, основная цель визита Зеленского — углубление оборонного сотрудничества Киева и Лондона.

На днях британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленский паникует из-за своего тяжелого положения. Он отметил, что украинская армия находится в плачевном положении на фронте, и в последнее время такая ситуация кажется предвестником «катастрофы для Киева».

Ранее в Британии рассказали, как Путин «унизил» Зеленского одним решением.

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