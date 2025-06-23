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Зеленский прибыл в Британию обсуждать оборонное сотрудничество

Зеленский прибыл в Британию обсуждать углубление оборонного сотрудничества
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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где у него запланированы встречи с премьер-министром Великобритании и королем Чарльзом III. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет «Европейская правда».

По его словам, основная цель визита — углубление оборонного сотрудничества Киева и Лондона.

«Во время визита президент Украины встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Хойлом и лордом Джоном Макфолом», — заявил Никифоров.

Он также указал, что Зеленский встретится с украинскими военными, которые проходят подготовку на территории Соединенного Королевства.

До этого газета The Guardian писала, что Зеленский на прошедшем саммите «Большой семерки» выглядел печальным, а украинские дипломаты оказались «разочарованными и озлобленными» отказом американского лидера Дональда Трампа сделать республику приоритетом.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что несостоявшаяся встреча президентов США и Украины на саммите Группы семи в Канаде стала ударом для Киева.

Ранее Медведев назвал президента Украины «зеленым кишечным глистом».

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