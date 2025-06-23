На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал президента Украины «зеленым кишечным глистом»

Медведев: кишечный глист Зеленский полетит в Британию за новым траншем для Киева
close
РИА Новости/Reuters

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Великобритания.

«Зеленый кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом <...> Но тут, как говорится, есть нюанс», — заявил Медведев.

Он ссылается на результаты аудита оказанной Киеву военной и финансовой помощи, так как «острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники».

13 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Европейского союза очередной транш макрофинансовой помощи на сумму один миллиард евро.

До этого Зеленский сообщал, что Россия якобы готовит «новые военные операции» на территории Европы.

Киев проинформирует западных партнеров о фактах, которые получила украинская разведка, подчеркнул Зеленский.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами