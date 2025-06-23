Медведев: кишечный глист Зеленский полетит в Британию за новым траншем для Киева

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Великобритания.

«Зеленый кишечный глист приполз к хозяевам в Англию за очередным баблом <...> Но тут, как говорится, есть нюанс», — заявил Медведев.

Он ссылается на результаты аудита оказанной Киеву военной и финансовой помощи, так как «острицы с Банковой не могут подтвердить получение ВСУ около 30% поставленных американцами вооружений и военной техники».

13 июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Европейского союза очередной транш макрофинансовой помощи на сумму один миллиард евро.

До этого Зеленский сообщал, что Россия якобы готовит «новые военные операции» на территории Европы.

Киев проинформирует западных партнеров о фактах, которые получила украинская разведка, подчеркнул Зеленский.

Ранее фон дер Ляйен вновь заявила об угрозе для Европы со стороны России.