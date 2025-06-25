Зеленский надел костюм на саммит НАТО

Эспрессо: Зеленский на саммит НАТО надел классический костюм впервые за три года

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за три года надел классический костюм, это случилось на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщило украинское издание «Эспрессо».

«Зеленский появился на саммите не в милитаризованном хаки, как обычно, а в черном классическом костюме... черный пиджак, черная льняная рубашка и брюки», — говорится в сообщении.

При этом на фотографиях с мероприятия заметно, что вместо классического пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

До этого финский фотограф и журналист Сами Саллинен заявил, что Зеленский решил надеть на саммит НАТО костюм, опасаясь унижений со стороны президента США Дональда Трампа. Он предположил, что подобный жест со стороны Зеленского указывает на его мнение о важности саммита по отношению к прошлому визиту президента Украины в Белый дом.

26 апреля украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на церемонию прощания с папой Римским Франциском в черном камуфляже, нарушив таким образом нормы этикета. Как отмечается, Зеленский «привычно не нашел официального костюма» для траурной церемонии.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня.

Ранее Трамп назвал Зеленского хорошим парнем.