На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский надел костюм на саммит НАТО

Эспрессо: Зеленский на саммит НАТО надел классический костюм впервые за три года
close
Jaimi Joy/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за три года надел классический костюм, это случилось на саммите НАТО в Гааге. Об этом сообщило украинское издание «Эспрессо».

«Зеленский появился на саммите не в милитаризованном хаки, как обычно, а в черном классическом костюме... черный пиджак, черная льняная рубашка и брюки», — говорится в сообщении.

При этом на фотографиях с мероприятия заметно, что вместо классического пиджака на украинском лидере надета облегченная черная куртка.

До этого финский фотограф и журналист Сами Саллинен заявил, что Зеленский решил надеть на саммит НАТО костюм, опасаясь унижений со стороны президента США Дональда Трампа. Он предположил, что подобный жест со стороны Зеленского указывает на его мнение о важности саммита по отношению к прошлому визиту президента Украины в Белый дом.

26 апреля украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на церемонию прощания с папой Римским Франциском в черном камуфляже, нарушив таким образом нормы этикета. Как отмечается, Зеленский «привычно не нашел официального костюма» для траурной церемонии.

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня.

Ранее Трамп назвал Зеленского хорошим парнем.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами