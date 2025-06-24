Трамп выругался матом, говоря о конфликте на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп эмоционально, используя матерное выражение, высказался относительно конфликта между Израилем и Ираном и нарушения странами режима прекращения огня. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Они воюют так долго и так яростно, что уже даже просто (матерное слово.— «Газета.Ru») не понимают, что делают», — сказал американский лидер.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Несмотря на заявление президента США, удары между Ираном и Израилем продолжились. Как сообщило агентство Reuters, Трамп обвинил Тель-Авив и Тегеран в срыве перемирия. По данным журналистов, глава Белого дома оказался недоволен Израилем, поскольку он начал удары сразу после согласия на прекращение огня.

Позднее Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израилю следует воздержаться от сброса бомб на территорию Ирана. Политик подчеркнул, что, сделав это, Израиль совершит серьезное нарушение. Президент призвал израильское командование немедленно развернуть своих пилотов.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.