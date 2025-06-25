Госсекретарь США заявил о «полном разрушении» одного из ядерных объектов Ирана

Иранский ядерный объект в городе Исфахане был полностью разрушен в ходе недавнего удара США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью газете Politico на полях саммита НАТО.

«Исфахан... полностью разрушен. И они не могут [восстановить его]. Помимо этого, все поддерживающие конструкции вокруг [также разрушены]», — сказал Рубио.

Другой объект Ирана в Натанзе, по его словам, был сильно поврежден еще до американского удара в результате атак Израиля, поэтому на момент удара США он уже был «непригодным для использования».

Глава госдепа назвал тяжелой ситуацию с ядерным объектом в Фордо. При этом он заявил, что у США нет сомнений, что иранской ядерной программе был нанесен очень значительный ущерб и Тегеран долго не сможет восстановить ее.

До этого американский телеканал CNN со ссылкой на доклад разведывательного управления минобороны США сообщил, что удары по иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы исламской республики.

Ранее сообщалось, что Пентагон совместно с ФБР расследует утечку данных в СМИ об ударах по Ирану.